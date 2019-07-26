По состоянию на 22 июля Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 9 группам товаров, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Речь идет о меде, сахаре, крупах и муке, обработанном крахмале, обработанных томатах, виноградных и яблочных соках, пшенице, кукурузе и сливочном масле.

«Заметно ускорение темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС, ведь на аналогичную дату прошлого года было закрыто 7 квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС (по крупам и муке и обработанному крахмалу не были закрыты квоты в первой половине 2018)», - отметили в клубе.

По результатам января-мая текущего года, ЕС импортировал из Украины агропродовольственной продукции на общую сумму в 3,1 млрд евро, что на 37% или 0,85 млрд евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Потенциально до конца года еще закроют квоты по ячменю (сейчас использовано 79%), мясу птицы (использование основной квоты - 75%), солоду и пшеничной клейковине (58%) и крахмалу (53%).

Отметим также, что с октября 2017 года, сроком на три года начали действовать дополнительные квоты на 8 групп товаров: мед, муку и крупы, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, овес, кукурузу, пшеницу и ячмень. Сейчас, по состоянию на 22 июля, из дополнительных квот закрыто 5 – мед, крупы, соки, пшеницу и кукурузу. Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году, поэтому фактически можно ожидать, что подобная ситуация с дополнительными квотами сохранится до конца года.