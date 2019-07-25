также в разделеРелигия
Во Всеукраинском крестном ходе УПЦ пронесут Успенскую икону, которую строителям Киево-Печерской лавры подарила сама Богородица 4
На Всеукраинский крестный ход УПЦ прибудет Почаевская икона Богородицы, которой молятся о прозрении и исцелении от болезней 9
На торжества УПЦ в честь Дня Крещения Руси привезут мощи 11 преподобных отцов Святогорских 14
В УПЦ издали церковные календари на 2020 год 9
На празднование Дня Крещения Руси приедут представители Сербской и Чешской Православных Церквей 20
Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет чудотворная Святогорская икона, помогающая исцелять рак и бесплодие 12
Митрополит Минский Павел: Церковь сильна тогда, когда она гонима 9
В РПЦ напомнили, что каждый должен заниматься своим делом: политики — политикой, а церковные деятели — церковными делами 15
В УПЦ ожидают, что во Всеукраинском крестном ходе примет участие не меньше верующих, чем в прошлом году 19
УПЦ оказала помощь нуждающимся одесситам и вынужденным переселенцам из восточных областей 10
УПЦ: Верующие должны отстаивать православные принципы и не дистанцироваться от политики 16
В Церкви издали новое пособие по борьбе с алкоголизмом 20
Архиереи УПЦ рассказали, что делает общину храма семьёй 8
Ко Дню Крещения Руси на украинских телеканалах пройдут телемарафоны 44
В Киев 26 июля прибудут 19 святынь, которые примут участие в торжествах в честь Дня Крещения Руси 14
Митрополит Антоний назвал доказательства того, что Фанар управляет ПЦУ 27
В Винницкой епархии УПЦ призвали Гройсмана найти для ПЦУ новое помещение, вместо присвоенного Симеоном кафедрального собора 22
В Церкви призвали женщин подражать примеру святой княгини Ольги 13

Нападению вандалов подвергся Покровский храм Украинской Православной Церкви в селе Стрельск Сарненского района Ровенской области. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии.

«Злоумышленники, разбив окно в алтарь, проникли в храм, опрокинули священные сосуды, разбросали книги и осквернили святой престол», – рассказал настоятель прихода протоиерей Олег Гаврильчик.

На место происшествия была вызвана полиция, сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«К сожалению, во времена бывшего Президента П. Порошенко ни один акт вандализма и грабежа храмов Полесской епархии не был раскрыт. Надеюсь, что при нынешнем Президенте В. Зеленском органы МВД Ровенщины будут больше способствовать поиску преступников», – прокомментировал ситуацию митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

Прихожане Покровского храма надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2182 грн.
13
Теги