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Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства по урегулированию конфликта интересов и других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» генеральному директору Государственного концерна «Укроборонпром», сообщает пресс-служба НАПК.

Так, предписание Букину касается нарушения президентом ГП «Антонов» Александром Донцом требований части пятой статьи 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав.

Установлено, что Донец после назначения на должность не сообщил Национальное агентство о заключении договора управления долей его корпоративных прав с предоставлением нотариально заверенной копии такого договора. Он также не придерживался законодательно установленных сроков информирования Национального агентства.

Соответственно, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
ForUm

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