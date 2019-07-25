В сообщении правительства Италии о телефонном разговоре премьер-министра Джузеппе Конте с президентом Украины Владимиром Зеленским не упоминается о том, что они обсудили дело нацгвардейцв Виталия Маркива, сообщает «Европейская правда».

«Поздравив с успехом на парламентских выборах в минувшее воскресенье, президент Конте подтвердил поддержку Италией территориальной целостности и суверенитета Украины в направлении полного выполнения Минских соглашений. Президент Совета, в частности, выразил благодарность за заявления президента Зеленского в пользу возобновления диалога, который мог бы создать условия для решения конфликта в восточных регионах Украины», - говорится в сообщении на сайте правительства.

«Что касается двусторонних отношений, премьер Конте и президент Зеленский выразили надежду, что в ближайшие месяцы им удастся укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Римом и Киевом», - пишет пресс-служба итальянского правительства.

Напомним, вчера, 24 июля, Офис президента Украины после телефонного разговора сообщил, что Зеленский и Конте обсудили приговор нацгвардейцу Маркиву, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.