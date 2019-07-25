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Прокуратура Киева объявила о подозрении двум сотрудникам столичной психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве мотоциклиста вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко из медучреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного следствия установлено, что подозреваемый, который по решению суда был помещен в Киевскую психоневрологическую больницу №3, осознавая, что ему запрещено покидать территорию специализированного лечебного учреждения, склонил врача-психиатра и и. о. старшей медсестры оказывать ему помощь в совершении систематических побегов из лечебного учреждения.

Согласно договоренностям, указанные медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега правоохранительные органы.

Установлено, что с февраля 2019 по май 2019 при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

В ходе очередного побега, которая имела место 14.05.2019, правоохранители задержали подозреваемого в одном из ТЦ Васильковского района Киевской области во время просмотра фильма в кинотеатре. В ходе обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества.

24 июля 2019 по результатам расследования врачу-психиатру и и. о. старшей медсестры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ст.394 УК Украины (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам).

В свою очередь беглецу объявлено о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенный повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнение постановлений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) и ч. 1 ст.309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

По ходатайству прокуратуры относительно беглеца проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он признан вменяемым и не требующим лечения.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.
ForUm

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