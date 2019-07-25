В Кропивницком во время празднования дня рождения в частном доме отравились 12 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в течение 22-24 июля в лечебное учреждение с признаками пищевого отравления госпитализированы 12 человек (из них 2 детей), которые 21 июля употребляли пищу домашнего приготовления во время празднования дня рождения в частном доме в г. Кропивницкий (всего находилось 12 человек).

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.