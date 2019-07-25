С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
При этом в штабе отметили, что за минувшие сутки, 24 июля, вооруженные формирования РФ и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.
Так, за минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в ночь с 21 на 22 июля по киевскому времени.
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