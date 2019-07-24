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Православная Церковь 24 июля отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Сегодня Патриарх Кирилл призвал женщин подражать примеру княгини Ольги и никогда не расставаться с ролью равноапостольного служения, сообщают "РИА Новости".

В частности, Патриарх обратил внимание на то, что во времена советской власти именно женщины, преимущественно, занимались христианизацией народа: «Поразительно, что процент крещаемых в Советском Союзе достигал 37%, при абсолютной официальной атеизации нашего общества. Что же происходило? Главное влияние в семейной жизни осуществляли женщины: бабушки и мамы, которые тихо воспитывали своих детей в христианской вере, которые часто тайком приводили их в храмы Божии, которые крестили своих детей и внуков».

По его словам, «подобно тому, как Ольга не могла открыто проповедовать христианство, они своей любовью и, конечно, своей верой преобразовывали сердца нашей молодежи, наших детей. И сегодня – может быть, не в той степени, как в те годы, – но также бабушки и мамы играют решающую роль в христианском, православном воспитании детей».

Отмечая все эти факты, Предстоятель Русской Церкви призвал женщин «никогда не расставаться с этой удивительной ролью равноапостольного служения, с этим действительно поразительным действом воцерковления своих детей и внуков, через которое Православная Церковь и вера христианская воспроизводится в каждом последующем поколении людей». 
ForUm

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