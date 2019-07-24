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Следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ, сообщил российский адвокат Николай Полозов.

«Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ», - написал он в Facebook.

Моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела. С учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца. После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им – в суд.

Как сообщал ForUm, 9 июля следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 
ForUm

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