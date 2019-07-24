По факту «смертельной» ДТП в Мукачевском районе с участием одного из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

ДТП произошло 23 июля около 19:00 в с. Ракошино.

Установлено, что 45-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg, один из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области, на окраине села совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги.

От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель Volkswagen Touareg сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) продолжается проведение первоочередных следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного во Львове, которое распространяет свою юрисдикцию на территорию Закарпатской области. Прокуратура Закарпатской области обеспечивает процессуальный контроль за ходом следствия.