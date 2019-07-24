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Действующий Кабинет Министров Украины обеспечит нормальную жизнедеятельность страны в переходный период формирования парламентского большинства и нового состава правительства, а также подготовит специальные transition books для следующего состава Кабмина. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что это заседание – первое после проведения досрочных выборов в Верховную Раду, во время которых Украина снова доказала, что является демократической страной, где каждый избиратель имеет право проголосовать так, как считает нужным.

«Наше правительство заложило добротный фундамент изменений. Мы начали развитие городов, сел, начали модернизировать инфраструктуру, формировать энергонезависимость, начали изменения в пенсионной системе, в обновлении образования и медицины. Все это нужно продолжать. Нужно и дальше вести децентрализацию, реформу госслужбы, поддерживать культуру, - сказал Гройсман. - Мы ответственно относимся к выполнению задач правительства в переходный период. Мы обеспечим нормальную жизнедеятельность страны, подготовимся к отопительному сезону. Также сформируем массив материалов - для следующего правительства – о состоянии дел по каждому направлению работы. Это будет новая традиция».
ForUm

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