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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Мы действительно планируем и считаем, что будет правильно, если будет отзыв народного депутата», - отметил Разумков.

По его словам, процедура отзыва народного избранника будет прописана на законодательном уровне. 

«Один из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени», - рассказал политик и добавил, что таким образом процедуру лишения мандата будет определять закон.
ForUm

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