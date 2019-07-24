Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию об уголовном производстве Государственного бюро расследований и о сути дела манипулятивной и умышленно раздутой.

«Сначала «вбросили» от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь с подачи уже самого Портнова распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов – юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь – новоявленный «обличитель», - не может не знать, что это «дело» лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано она только ради медиаэффекта», - написал он в Facebook.

«Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле, - подчеркнул Кличко. - А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Интересно, также широко распространите их ответ?».