Мэр Киева Виталий Кличко показал, как обновляют одну из крупных магистралей столицы – проспект Палладина. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

«Друзья, продолжаем обновлять одну из крупных магистралей столицы - проспект Палладина, часть которого отремонтировали в прошлом году. Сегодня продолжаются масштабные работы на участке от улицы Вернадского до Железнодорожного путепровода (уже полностью обновленного), - отметил Кличко в заметке к видео. - Там, Кстати, внедряем технологии, которые позволят значительно продлить «жизнь» наших дорог. Асфальт, который укладывают на проспекте Палладина, обычно используют при обустройстве взлетно-посадочных полос в аэропортах», - добавил он.

На обновленном, почти пятикилометровом участке проспекта такой «высокотехнологичный» асфальт получат 6 полос автодвижения.

Также на Палладина обустроят новые тротуары и велодорожки, установят современное LED- освещение, высадят вдоль проспекта молодые деревья.