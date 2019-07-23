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В поселке Затока Одесской области под колесами товарного поезда погиб 24-летний иностранец, который приехал в курортный городок на отдых, сообщает пресс-служба областной полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются полные обстоятельства гибели мужчины. Продолжается следствие.
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