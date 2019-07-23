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Въезд на территорию Украины по состоянию на сегодня запрещен для 37 тыс. 518 человек, среди которых 9 тыс. 301 гражданин РФ. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, передает 112 Украина.

«По состоянию на 23 июля 2019 запрещен въезд в Украину - 37 тыс. 518 лицам (из них граждане Российской Федерации - 9 тыс. 301 лицо)», - сообщили в ГПСУ.

Напомним, что въезд граждан РФ мужского пола в Украину был ограничен 26 ноября 2018 года в рамках военного положения, которое было отменено 26 декабря.

Напомним, в декабре 2018 года Совет национальной безопасности и обороны продлил действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин-граждан России.
ForUm

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