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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием военным, который из автомата ранил другого военного в ногу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации следствия, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем нанес ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненого госпитализировали в военный госпиталь города Николаева.

Также в ГБР сообщают, что планируют в этом деле провести комплекс судебных экспертиз, вручить военнослужащему, ранившему коллегу, сообщение о подозрении. Расследование начато по факту нарушения правил обращения с оружием, если это причинило потерпевшему телесные повреждения (ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины. В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до двух лет или содержания в дисциплинарном батальоне на тот же срок, либо лишение свободы на срок до трех лет.
ForUm

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