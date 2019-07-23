За минувшие сутки, 22 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
По данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.
С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в ночь с 21 на 22 июля по киевскому времени.
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