также в разделеОбщество
В «Слуге народа» исключили амнистию для замешанных в военных преступлениях 15
22 июля. Картина дня 37
Украина впервые направила миротворцев в Мали 20
Дело завода «Авиакон» направлено в суд 34
Ефремов будет находиться под домашним арестом в Киеве 43
В Минрегионе пояснили, как получить разрешение на строительство частного дома 28
В полиции создали группу по расследованию преступлений, выявленных в зоне ООС 19
Крым.реалии: Из-за статьи в «Новом времени» Минобороны не получит новые надежные БМП 80
СБУ: На «АрселорМиттал Кривой Рог» обнаружено превышение уровня радиации 44
Данилюк поручил проконтролировать соблюдение санкций против соцсетей РФ 39
Суд выпустил Ефремова из СИЗО 67
РФ не пустила миссию ООН по правам человека в аннексированный Крым 65
Оккупанты собираются провести перепись населения в ОРДО 52
Дело на $1,2 миллиона: Экс-чиновника института титана отпустили под домашний арест 28
«Пропавший» Луценко ушел в отпуск 64
Нардепы повторно не явились на допрос по делу об убийстве «Сармата» 28
Силовики проводят обыски в Кабмине из-за схем в оборонке 50
Умер один из авторов Конституции Украины 50

За минувшие сутки, 22 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в ночь с 21 на 22 июля по киевскому времени.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги