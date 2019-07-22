В течение 19-22 июля 2019 года стоимость сжиженного газа на заправках снизилась на 10-20 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

Например, с 19 на 20 июля на станциях Avantage 7 газ подешевел на 10 коп./л, до 11,85 грн/л. На 10 коп./л цену снизили на АЗС сетей «БРСМ-Нафта», ANP и UKRNAFTA, до 12,49 грн/л и 12,50 грн/л, соответственно. На KLO газ подешевел на 20 коп./л, до 12,99 грн/л.

Кроме того, снижение наблюдалось на станциях некоторых региональных сетей.

Таким образом, сжиженный газ на АЗС в Украине за отчетный период подешевел до 12,64 грн/л.

Напомним, в течение 13-18 июля 2019 года стоимость сжиженного газа на заправках снизилась на 10-40 коп./л.