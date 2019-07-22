также в разделеЭкономика
Апелляционный суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского 15
Кабмин согласовал кандидатуру главы ГПЗКУ 18
«АрселорМиттал Кривой Рог»: СБУ заморозила инвестпроект на $150 миллионов 20
У Президента спрогнозировали цену газа 132
Омелян: У Зеленского предлагают ремонтировать дороги в три раза дешевле, чем надо 683
Fitch подтвердило рейтинги украинских госбанков 36
В НБУ отрицают угрозу дефолта Украины 23
Газпром проиграл Нафтогазу в судах Нидерландов и Люксембурга 642
НАБУ проводит обыски в офисе инвестгруппы ICU по делу «Ротердам+» 30
В «Нафтогазе» назвали условия, на каких предлагают РФ продолжить транзит газа 77
НБУ не видит рисков от массовой скупки гособлигаций иностранцами 26
На украинских АЗС подешевел автогаз 61
В НБУ озвучили прогноз по сотрудничеству с МВФ 82
Кабмин ввел спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ 81
НБУ повысил прогноз роста ВВП 19
НБУ снизил учетную ставку до 17% 50
Кабмин упростил назначение, перерасчет и выплату пенсий 86
Газпром резко увеличил транзита через Украину 51

Укрзализныця планирует повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках с текущих 110 гривен до 3 тысяч гривен. Об этом в интервью «ЦТС» заявил председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий.

«Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо», - заявил он.

Также Веприцкий сообщил, сто для борьбы с безбилетниками планируется установить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
9
Теги