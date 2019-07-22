Укрзализныця планирует повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках с текущих 110 гривен до 3 тысяч гривен. Об этом в интервью «ЦТС» заявил председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий.

«Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо», - заявил он.

Также Веприцкий сообщил, сто для борьбы с безбилетниками планируется установить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.