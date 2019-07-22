также в разделеЭкономика
«АрселорМиттал Кривой Рог»: СБУ заморозила инвестпроект на $150 миллионов 20
У Президента спрогнозировали цену газа 132
Омелян: У Зеленского предлагают ремонтировать дороги в три раза дешевле, чем надо 683
Fitch подтвердило рейтинги украинских госбанков 36
В НБУ отрицают угрозу дефолта Украины 22
Газпром проиграл Нафтогазу в судах Нидерландов и Люксембурга 642
НАБУ проводит обыски в офисе инвестгруппы ICU по делу «Ротердам+» 30
В «Нафтогазе» назвали условия, на каких предлагают РФ продолжить транзит газа 77
НБУ не видит рисков от массовой скупки гособлигаций иностранцами 26
На украинских АЗС подешевел автогаз 61
В НБУ озвучили прогноз по сотрудничеству с МВФ 82
Кабмин ввел спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ 81
НБУ повысил прогноз роста ВВП 19
НБУ снизил учетную ставку до 17% 50
Кабмин упростил назначение, перерасчет и выплату пенсий 86
Газпром резко увеличил транзита через Украину 51
Президент предложил Раде отложить штрафы для «евробляхеров» 109
Фонд гарантирования вкладов получил нового руководителя 27

Правительство своим решением согласовало кандидатуру победителя отбора на должность председателя правления публичного акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Согласно распоряжению Кабмина, им стала Ирина Марченко.

«Кандидатура председателя правления была избрана путем прозрачного и открытого отбора с участием независимого негосударственного специалиста по подбору персонала», - отмечается в сообщении.

Такое решение обеспечит эффективное управление публичного акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» в интересах общества.

ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» - национальный оператор зернового рынка Украины, лидер в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Предприятие было создано в 2010 году. ГПЗКУ в 2018/2019 маркетинговом году увеличила продажи готовой продукции на внутреннем рынке почти на 42% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году корпорация инвестировала в оптимизацию производства, модернизацию оборудования и развитие переработки 101 млн грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1613 грн.
18
Теги