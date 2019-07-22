Правительство своим решением согласовало кандидатуру победителя отбора на должность председателя правления публичного акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».
Согласно распоряжению Кабмина, им стала Ирина Марченко.
«Кандидатура председателя правления была избрана путем прозрачного и открытого отбора с участием независимого негосударственного специалиста по подбору персонала», - отмечается в сообщении.
Такое решение обеспечит эффективное управление публичного акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» в интересах общества.
ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» - национальный оператор зернового рынка Украины, лидер в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Предприятие было создано в 2010 году. ГПЗКУ в 2018/2019 маркетинговом году увеличила продажи готовой продукции на внутреннем рынке почти на 42% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году корпорация инвестировала в оптимизацию производства, модернизацию оборудования и развитие переработки 101 млн грн.
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