Во время обысков на крупнейшем металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» сотрудники Службы безопасности Украины изъяли машину непрерывного литья заготовок, тем самым заморозив инвестиционный проект стоимостью 150 млн долл.



Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Анна Гатилова.

«Коротко: инвестиционный проект стоимостью $ 150 млн заморожены. АрселорМиттал Кривой Рог» сообщает о том, что по результатам обыска следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области 20 июля было изъято машину непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования», - написала она в Facebook.

20 июля на территорию «АрселорМиттал Кривой Рог» были допущены 18 представителей СБУ, специалист Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности для проведения обыска машины непрерывного литья заготовок № 3. Группа проверяющих зашла на предприятие в 10:00 20 июля и покинула территорию компании в 03:00 21 июля.

«Комплекс новых МНЛЗ-2, 3 является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около 150 млн долларов США. Изъятие МНЛЗ-3 делает невозможным продолжение строительства по программе модернизации и наносит АрселорМиттал прямые убытки», - написала Гатилова.

Машина непрерывного литья заготовок № 3 имеет шесть кристаллизаторов, в каждом из которых установлено по источнику ионизирующего излучения. Все оборудование соответствует нормам ЕС и аналогично тому, которое используется на европейских активах. Во время проверки было выполнено измерение радиационного поля на расстоянии 10 см от поверхности крышки кристаллизатора, что составило 0,15 мк3в/час (показатель в рамках нормы). Однако на основании подозрений следователей о дооснащении радиоактивных источников в корпусе шести кристаллизаторов машины было принято решение изъять оборудование для дальнейшего исследования.

Обыск и следственные действия продолжались более 14 часов. Все это время работники «АрселорМиттал Кривой Рог» были вынуждены сопровождать представителей СБУ и предоставлять по их запросу документы и комментарии. Такие действия можно вполне законно считать нарушением процессуальной формы.

«Пока неизвестно, сколько продлится проверка МНЛЗ-3 и документов со стороны СБУ, и как дальше будут развиваться события. В связи с большими габаритами объекта сотрудники УСБУ приняли решение оставить изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания. При этом объект не имеет средств ограничения доступа посторонних лиц. Так, «АрселорМиттал Кривой Рог» не имеет возможности продолжать строительство, модернизацию, планировать производство продукции и заключать контракты на поставку заготовки клиентам. Проект заморожен. Работники «АрселорМиттал Кривой Рог» и подрядных организаций не смогут выполнять дальнейшую работу на этом объекте», - подчеркнула пресс-секретарь.

«АрселорМиттал Кривой Рог» считает события последнего времени новой точкой отсчета в отношениях государства с иностранными инвесторами и серьезным сигналом деловым кругам о реальном положении дел с защитой бизнеса в Украине. Компания серьезно обеспокоена тем, что правоохранительные органы считают крупнейшего иностранного инвестора угрозой национальной безопасности Украины. Руководство предприятия обращается лично к Президенту Украины и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.