Во Львове полиция выясняет, как в одном из избирательных участков города женщина проголосовала сразу 10 бюллетенями.

Как сообщили в областной организации Комитета избирателей Украины, инцидент с массовой выдачей бюллетеней произошел в ОИО № 117 на УИК № 462084, передает УНИАН.

Сейчас устанавливается, это произошло из-за «отсутствия опыта членов УИК», или женщина самостоятельно взяла пачку бюллетеней и пошла с ними голосовать.

Как отмечается в сообщении, из-за невнимательности и отсутствия опыта членов УИК, которые выдавали избирательные бюллетени, женщина, которая одной из первых пришла голосовать после открытия участков, получила на руки 10 бюллетеней для голосования в мажоритарном округе (для удобства члены комиссий погруппировали бюллетени по 10 штук ), заполнила их и бросила в урну.

После того, как члены комиссии это заметили, была вызвана полиция, которая взяла у избирательницы объяснения. Как информируют в КИУ, избирательная урна, куда была брошена пачка из 10 бюллетеней, были опечатаны, хоть и с некоторым опозданием.

«Видение причин инцидента отличаются: по показаниям женщины, она получила 10 бюллетеней от членов УИК, по показаниям членов комиссии - женщина сама взяла пачку бюллетеней, а они не сразу заметили этот факт», - говорится в сообщении. Как добавили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, пока все обстоятельства данного инцидента выясняются. О возрасте женщины-избирательницы - не сообщается.