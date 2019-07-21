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Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ. Об этом он сказал в штабе партии «Слуга народа», сообщает УНИАН.

«Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с Газпромом из РФ, и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. Если» Газпром «пытается блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх», - прогнозирует он.

Если же этот вопрос будет решен, то, по словам Геруса, «будет проще». «И в принципе сейчас идет закупка и закачка газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет довольно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет - ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысокой цены газа», - добавил Герус.
 
ForUm

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