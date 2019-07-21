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В воскресенье, 21 июля, во Львовской области водитель микроавтобуса въехал в остановку общественного транспорта на трассе Киев — Чоп, в результате погиб один человек.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Смертельное ДТП произошло в селе Козева Сколевского района.

По предварительным данным, 19-летний водитель Renault Trafic выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате 42-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Ее дочери в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями госпитализированы. О состоянии водителя не сообщается.

 

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от трех до восьми лет лишения свободы.
ForUm

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