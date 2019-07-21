Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25 в воскресенье, 21 июля, двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва.

Также в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, с полуночи воскресенья, 21 июля, на Донбассе началось хлебное перемирие — бессрочный запрет на любое ведение огня.