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Миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 29 танков, шести гаубиц и девяти минометов в постоянном месте хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ. 

«СММ констатировала, что 29 танков (Т-64 — 18 ед., Т-72 — 11 ед.), 4 буксируемых гаубиц (Д-30 Жаба 122 мм), 2 самоходных гаубиц (2С1 9 минометов (82 мм) и далее не хватало» , — говорится отчете.

В то же время, 19 июля ОБСЕ зафиксировала десять танков (Т-64) и три самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) — все это было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Напомним, с полуночи воскресенья, 21 июля, на Донбассе началось хлебное перемирие — бессрочный запрет на любое ведение огня.
ForUm

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