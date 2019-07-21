Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что немедленную эвакуацию объявили для жителей префектуры Хиросима острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Для 245 тысяч жителей города. Курума префектуры Фукуока получили рекомендации об эвакуации.
Отмечается, что отменили 14 авиарейсов, а на острове Кюсю приняли решение отложить голосование на выборах в верховную палату парламента Японии.
Дожди были вызваны тайфуном Данас. В стране большой риск разливов рек и оползней.
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