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Из-за обильных ливней в Японии эвакуировали 110 тысяч человек, объявлен четвертый из пяти возможных уровней опасности.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что немедленную эвакуацию объявили для жителей префектуры Хиросима острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Для 245 тысяч жителей города. Курума префектуры Фукуока получили рекомендации об эвакуации.

Отмечается, что отменили 14 авиарейсов, а на острове Кюсю приняли решение отложить голосование на выборах в верховную палату парламента Японии.

Дожди были вызваны тайфуном Данас. В стране большой риск разливов рек и оползней.
ForUm

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