Причина осложнения в украинско-венгерских отношениях заключается в политике правительства премьер-министра Виктора Орбана, который хочет создать венгерский анклав на территории Украины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок в интервью Голосу Америки.

«Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (политика воссоединения территорий, - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников. В последние годы это создает проблема не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС», - сказал Божок.

По его словам, ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что Украина называет тех, кто живет в Закарпатской области, гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья.

«И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины», - добавил Божок.

«Киев не согласен с конечной целью политики ирредентизма правительства Орбана, а именно созданием венгерского анклава на территории Украины. Это то, чего они добились в Сербии и чему противодействуют Словакия и Румыния», - добавил Божок.

Напомним, для того, чтобы Будапешт снял вето относительно проведения заседаний Украина-НАТО, Киев должен принять поправки в законы о языке и об образовании, которые восстановят языковые права венгров в Украине.