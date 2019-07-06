Для того, чтобы Будапешт снял вето относительно проведения заседаний Украина-НАТО, Киев должен принять поправки в законы о языке и об образовании, которые восстановят языковые права венгров в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «Радио Свобода».

«Все должны понимать - мы отстаиваем права. Права, которые имели венгры. И «образовательный закон», так же как и «языковой закон» - забирают у венгров права, которые они уже имели. Если эти права им вернут, мы будем рады отменить вето на проведение заседаний Украина-НАТО", - отметил Сийярто.

По его словам, венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока не был принят «образовательный закон». Поэтому венгерская сторона ожидает поправки к закон об образовании, что восстановит права венгров.

«Языковой закон», как отметил Сийярто, практически «убивает» шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа, поэтому Будапешт также требует поправки, которая позволит венграм использовать родной язык в этих областях.

«Если внесут необходимые поправки, которые вернут стопроцентный доступ к образованию и родному языку и дадут возможность говорить на венгерском, скажем, в определенных сферах жизни, тогда, несомненно, отзовем вето и рассмотрим возвращение наших отношений на правильный путь», - отметил венгерский министр.

Напомним, и.о. министра иностранных дел Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто за «публичную риторику страны, которая вызывает удивление».

Добавим, Будапешт имеет отличное от Киева видение относительно украинской политики, что касается, в частности, венгерского нацменьшинства на Закарпатье, языковой статьи закона об образовании. Венгрия поэтому уже некоторое время блокирует сотрудничество Украины и НАТО, требуя от Украины изменить подход. Должностные лица двух стран пытаются достичь консенсуса по проблемным вопросам.