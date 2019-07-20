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Один украинский военнослужащий получил ранение в зоне ООС с начала текущих суток.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в субботу на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

«Об обстановке на линии боевого столкновения 20 июля... По имеющейся информации, с начала этих суток получил ранение один наш защитник. Его эвакуировали в медицинское учреждение», - сообщил Гуцуляк.

По его словам, с начала текущих суток российско-оккупационные войска совершили семь прицельных обстрелов позиций украинских защитников.

«В районе населенного пункта Счастье оккупанты применили миномет калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из крупнокалиберных пулеметов противник нарушал режим тишины вблизи сел Нижнетеплое, Артема и Лебединского, из стрелкового оружия - в районе Гранитного. Со стороны оккупированной Горловки враг совершил по нашим защитникам Новолуганского с 08:10 5 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а приблизительно с 12:00 с района поселка Доломитное выпустил 5 мин 82-го калибра», - уточнил спикер Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе двое бойцов погибли, трое травмированы.
ForUm

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