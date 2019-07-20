Американская компания SpaceX отложила запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
Об этом компания сообщила в Twitter.
«Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на космическую станцию с площадки номер 40 во Флориде 24 июля», – говорится в сообщении.
Ранее планировалось, что ракета Falcon 9 с грузовым кораблем отправится к Международной космической станции 21 июля. Dragon должен доставить на МКС материалы и оборудование для научных исследований.
В свою очередь NASA сообщает, что на борту грузового корабля будут находиться материалы для нескольких десятков научных экспериментов, продукты и предметы первой необходимости для экипажа.
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