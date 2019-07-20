также в разделеМир
Трамп предложил помирить Японию и Южную Корею 15
В Нигерии террористы напали на гумконвой, есть погибший 12
Иран отреагировал на решение США по отправке войск 41
Хакеры взломали сайт Скотланд-Ярда 15
В Пентагоне заявили о подготовке к операции «Страж» 51
От взрыва на заводе в Китае 10 погибших, пятеро пропавших без вести 16
Премьер Косово подал в отставку после вызова Гаагский трибунал 30
Дания дала разрешение на строительство конкурента «Северного потока-2» 346
Меркель: РФ поддерживает правые партии в Европе 23
Польша считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой 57
Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение санкций против РФ 32
Число жертв поджога японской аниме-студии возросло до 33 человек 29
В Японии в результате поджога студии аниме погибли 24 человека 61
США исключили Турцию из программы F-35 19
Евросоюз призвал Россию признать вину за катастрофу МН17 54
Международная следственная группа заявила о новых свидетелях по делу МН17 44
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия в Европе 33
Трамп решил оставить Турцию без истребителей F-35 211

Американская компания SpaceX отложила запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.

Об этом компания сообщила в Twitter.

«Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на космическую станцию с площадки номер 40 во Флориде 24 июля», – говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что ракета Falcon 9 с грузовым кораблем отправится к Международной космической станции 21 июля. Dragon должен доставить на МКС материалы и оборудование для научных исследований.

В свою очередь NASA сообщает, что на борту грузового корабля будут находиться материалы для нескольких десятков научных экспериментов, продукты и предметы первой необходимости для экипажа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
14
Теги