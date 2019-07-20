Об этом компания сообщила в Twitter.

«Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на космическую станцию с площадки номер 40 во Флориде 24 июля», – говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что ракета Falcon 9 с грузовым кораблем отправится к Международной космической станции 21 июля. Dragon должен доставить на МКС материалы и оборудование для научных исследований.

В свою очередь NASA сообщает, что на борту грузового корабля будут находиться материалы для нескольких десятков научных экспериментов, продукты и предметы первой необходимости для экипажа.