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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских государственных банков - ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка - на уровне «B-».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что рейтинги их жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтверждены на уровне соответственно «b-» и «B-».

При этом, рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке этих банков, если она понадобится.

«Рейтинги жизнеспособности всех четырех банков, в первую очередь, отражают их чувствительность к уязвимой внутренней операционной среде, в которой они действуют как крупнейшие финансовые учреждения Украины», - говорится в сообщении.

В Fitch объяснили, что его оценка также учитывает 100% государственную собственность банков (95% для Укргазбанка), значительную долю долгосрочных суверенных облигаций (для всех четырех банков) и существенное кредитование контролируемых государством компаний (для трех банков, за исключением ПриватБанка), что обуславливает их сильную корреляцию с суверенными и бюджетными рисками.
ForUm

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