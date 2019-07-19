Национальный банк не видит оснований для реальной угрозы дефолта Украины. Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с бизнесом, передает УНИАН.

Отмечается, что глава НБУ назвал дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом крайне важным для поддержания макрофинансовой стабильности.

«Украине самое время перейти к обсуждению новой программы сотрудничества. Однако вопрос не стоит как «МВФ или дефолт» - разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований», - говорится в сообщении.

Ключевыми рисками для экономики и снижения инфляции глава НБУ назвал замедление реформ, полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и эскалацию военного конфликта на востоке страны.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов.

По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что дефолта в Украине не будет.