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Сегодня, 19 июля, во Львове на территории дошкольного детского учреждения в результате падения бетонной плиты погиб мужчина, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 13:11 к спасателям поступило сообщение о том, что на ул. И. Слепого, 11 при выполнении ремонтных работ на мужчину сдвинулся бетонный блок.

На место происшествия привлекли подразделения ГосЧС и скорую медицинскую помощь.

Спасатели с помощью пневматической подушки отодвинули бетонную плиту и освободили мужчину. К сожалению, в результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
ForUm

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