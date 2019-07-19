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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия должна вернуть Украине военнопленных моряков не в рамках обмена, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства и освободить незаконно удерживаемых моряков.

«Мы же не говорим об обмене в отношении наших моряков. Моряков нам должны вернуть», - подчеркнул президент.

Также глава государства напомнил РФ о необходимости освобождения всех украинцев, которых она удерживает. «Мы хотели бы получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги - мы готовы», - резюмировал Зеленский.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.  

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам.

В Кремле заявляют, что Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков.
ForUm

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