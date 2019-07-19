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В ночь на 19 июля в Днепропетровской области полиция задержала за подрыв банкомата банду рецидивиста, которого два дня тому назад выпустили из-под стражи под залог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.  

«Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка освободил из-под стражи за символический залог в 80 тыс. гривен. Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат», – написал он.

По словам Аброськина, благодаря профессиональным действиям уголовной полиции Днипра ночью преступники были снова задержаны. «Какие же именно профессиональные действия? Это оперативники по крупицам собирали информацию, сидели денно и нощно в засаде, ждали, чтобы этих гадов взять с неопровержимыми доказательствами. И чтобы что? А чтобы в дальнейшем другой суд их отпустил», – подчеркнул он.

«Ни в одной европейской стране полицейские так не работают, чтобы не благодаря, а вопреки. Спасибо нашим украинским полицейским, пока есть такие профессионалы, мы будем побеждать вопреки всему», – написал Аброськин.
ForUm

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