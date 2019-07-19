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Сегодня утром в Киевском районе Харькова и городе Люботине неизвестные взорвали два банкомата, сообщает пресс-служба Харьковской области.

Информация о взрывах банкоматов поступили в Киевский отдел полиции в 3:40 и в 4:20 в полицию города Люботин.

На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денежных средств устанавливается. Никто из граждан не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
ForUm

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