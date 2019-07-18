Украинская Православная церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными. Об этом в интервью телеканалу «Украина» заявили Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий и лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский, сообщает пресс-служба политсилы.

Глава УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, отвечая на вопрос журналиста о том, как наладить диалог с Донбассом и возобновить обмен пленными всех сторон конфликта, заявил: «Вопросом обмена пленными наша церковь занимается уже несколько лет. Не буду перечислять, кого мы освободили. Но с Божьей помощью нам это удалось. Наша церковная позиция в этом вопросе такова: мы не углубляемся в юридические тонкости, насколько кто виноват и перед кем. Мы все виновны перед Богом. Нет человека на Земле, который не был бы виновен. И как Бог нас прощает, и мы должны прощать друг друга. Наши верующие православные христиане, живущие на территории России, обращаются там в соответствующие государственные структуры и просят, чтобы наших граждан освободили. Мы, в свою очередь, идем к нашим властям в Украине и просим, чтобы освободили россиян, которые находятся на нашей территории.

Сейчас, после смены власти, мы вновь выступили с инициативой возобновления обмена. Я уже обратился с соответствующими письмами и к нашему президенту Владимиру Зеленскому, и к главе РПЦ Святейшему патриарху Кириллу. Если раньше обменивали группы людей, то сегодня мы просим обменять всех на всех. И на встрече с президентом мы этот вопрос тоже обсуждали. Наша цель – чтобы линии разграничения не было, чтобы она исчезла. Украинцы, которые живут по ту сторону линии разграничения, считают себя украинцами, поэтому к ним, к их желаниям нам стоит прислушиваться».

Лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский акцентировал, что УПЦ обладает одним из наибольших уровней доверия среди украинцев, поэтому ее миротворческие усилия необходимо поддержать на государственном уровне.

«В конце 2017 года массовый обмен пленными был осуществлен при непосредственном участии Блаженнейшего митрополита Онуфрия и Святейшего патриарха Кирилла. И, если бы наивысшие политики Украины не сделали этот процесс предметом торга для поднятия своих рейтингов, все военнопленные были бы освобождены еще два года назад.

Церковь и сейчас эту работу ведёт и примиряет украинцев по разные стороны линии разграничения. Митрополит Донецкий и Луганский Илларион несут свое служение и на подконтрольных, и на неподконтрольных территориях, рискуя собственной жизнью. Это очень непросто. На Пасху мы привезли Благодатный огонь, и он впервые за пять лет был передан в Донецк при помощи нашей Церкви. Миротворческий потенциал УПЦ очень сильный, и ее усилия в преодолении конфликта на Донбассе должны быть поддержаны украинским государством», - подчеркнул Вадим Новинский.