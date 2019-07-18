По данным последней предвыборной социологии перед выборами в парламент 2019, по данным компании Active Group, в Раду проходят политические силы «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская Солидарность», «Голос», ВО «Батькивщина» и «Оппозиционный блок». На грани прохождения «Сила и Честь» и «Радикальная партия Ляшко», сообщает «Сегодня».

Так в ходе опроса, полевая фаза которого происходила в последние предвыборные выходные, выяснилось, что больше всего голосов получила бы партия «Слуга народа», за которую проголосовали бы 32,1% опрошенных, что соответствует 40,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте традиционно находится «Оппозиционная платформа – За жизнь» с результатом 8,1% от всех или 10,3% от тех, кто определился. «Европейская Солидарность» получила бы 6,5% опрошенных, то есть 8,2% от тех, кто определился. За «Голос» проголосовали бы 5,2% (6,6% соответственно). Столько же получила ВО «Батькивщина». Замыкает «проходную» часть «Оппозиционный блок» с результатом 4,3%, что соответствует 5,4% от тех, кто определился.

На грани прохождения находятся партии «Сила и Честь» (3,6% и 4,6%) и «Радикальная партия Ляшко» (3,5% 4,5%)

«Гражданская позиция» и «Украинская стратегия Гройсмана» получили бы 2,5% и 2,4% (что соответствует 3,3 и 3,1% от тех, кто определился). За другие партии проголосовали бы 5,3% опрошенных (6,8% тех, кто определился)

Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и территории проживания. Теоретическая погрешность исследования не превышает 1,85%.