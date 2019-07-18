17 июля члены первой 20-ки кандидатов в народные депутаты Украины партии «Слуга народа» Ирина Венедиктова, Сергей Бабак и Даниил Гетманцев общались с избирателями округа №94 (Васильков, Обухов и районы) вместе с кандидатом от партии Александром Дубинским.

Во время пресс-конференции в местном доме культуры и общения формата «вопрос-ответ» местные жители задали очень много вопросов. Часть месседжей касалась сугубо проблем округа (в частности, споров вокруг сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселицкий" села Ольшанская Новоселица Киевской области). Однако васильковцев волновал и ход избирательной кампании в округе представителями прошлой власти, грязное проведение которой стало скандально известным на всю страну.

Основное, что удивляет избирателей округа, это зачем первый заместитель главы парламентской фракции «БПП» так рвется в Верховную Раду. Кандидаты в нардепы от президентской партии пояснили, что цель Кононенко очевидна - страх получить заслуженное наказание за 5 лет разворовывания госсредств через массу схем. Правоохранительные органы уже расследуют аферы Кононенко в энергетической сфере, ждут своего часа положенные под сукно дела с обвинениями в хищении земли и имущества в Киеве, подкупом нардепов, махинации с украинскими газовыми месторождениями и закупкой Кононенко угля в ОРДЛО и продажей населению через Роттердам+. Все это и заставляет биться Кононенко за сохранение депутатской неприкосновенности, которая скроет его от правосудия. Сейчас Кононенко ходит на встречи с избирателями, а не на допросы к следователям исключительно потому, что окружение Порошенко до сих пор контролирует прокуратуру и другие правоохранительные органы. После выборов это изменится, и он это понимает. Поэтому для Кононенко так важно заново получить депутатский мандат.

Жаловались местные жители представителям «Слуги народа» и на подкуп, факты которого массово фиксируются на округе. Напомним, 16 июля полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей. Работники Васильковского отдела полиции задокументировали 5 фактов подкупа, когда неизвестные лица предлагали денежное вознаграждение 2000 гривен, чтобы граждане в день выборов проголосовали за Игоря Кононенко.

Александр Дубинский напомнил жителям Василькова, что накануне президентских выборов весной-2019 штабом Кононенко была разработана и «успешно» отработана схема под условным названием «Сетка». Через государственные программы областных и местных советов «Турбота» выделялись деньги тем лицам, которые выражали согласие голосовать за близкого друга Игоря Кононенко, пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, именно за помощь в организации данной схемы сейчас отстранен от должности и находится под следствием мэр Василькова Владимир Сабадаш. Печальная судьба главы города стала уроком для многих, поэтому, когда Игорь Кононенко месяц назад собрал на прогулку теплоходом местных руководителей сел и городков района, журналистам и стали известны подробности встречи непосредственно от ее участников. Отплыв от берега, Кононенко без лишних слов предложил по 200000 грн. каждому главе, кто согласится организовать для него «правильное» голосование своей общины. Только часть глав сел и поселков согласились и взяли деньги, а некоторые написали заявления в правоохранительные органы.

Не прошла стороной и тема клонирования на округе выдвиженца партии «Слуга нарда» Александра Дубинского. Васильков и Обухов заклеены макулатурой двойников-однофамильцев, которые обещают легализацию марихуаны и призывают брать участие в гей-парадах. Представители «Слуги народа» пояснили, что такая низкопробная «чернуха» является отражением страха некогда всесильного «смотрящего» региона Кононенко проиграть выборы и остаться без депутатской неприкосновенности. Понимая, что реальными делами на благо людей, он, как и многие другие члены «Блока Петра Порошенко», похвастаться не может, Игорю Кононенко остается использовать тактику очернения своих ближайших конкурентов.

Сам Дубинский еще раз попросил внимательно изучать избирательные бюллетени, напомним, что напротив настоящего кандидата от «Слуги народа» будет написано: Субъект выдвижения –политическая партия «Слуга народа».

В заключение общения во время вопросов из зала к участникам ЗЕ-команды обратился брат лидера движения «Авто Евро Сила» Олега Ярошевича, самовыдвиженец по 94 округу Евгений Ярошевич. Как сообщали украинские СМИ, второй «главный евробляхер» Украины является техническим кандидатом Игорь Кононенко, цель которого - провокация на различных массовых мероприятиях, проводимых в городах и селах округа. Ярошевич попросил представителей Команды ЗЕ! прокомментировать слухи и сплетни относительно президента Зеленского, на что получил неожиданный ответ. К микрофону из зала вышел мужчина средних лет, представился жителем Василькова, участником АТО и обратился к самому евробляхеру Ярошевичу. Атошник обвинил провокатора Ярошевича в том, что он предал всех евробляхеров, не выполнив ни единого обещания. Аплодисменты в зале наглядно показали, на чьей стороне аудитория.