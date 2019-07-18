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В Киеве оперативники задержали «вора в законе» Нукри Галльского, который после выдворения снова приехал в Украину, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции напомнили, что в декабре 2018 года сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве уже задерживали Нукри Гальского, который имел запрет на пребывание на территории Украины.

Тогда неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений гражданин Грузии, 1987 года рождения, который был «коронован» в Турции другими «ворами в законе», пытался распространить свое влияние на членов преступной среды в столице.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, во время пребывания на территории Украины злоумышленник пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. «Во время нелегального проживания в столице Нукри Гальский посещал и организовывал так называемые «сходки» криминальных авторитетов», – отметил он.

После пзадержания Государственная миграционная служба выдворила вора с запретом въезда в Украину на три года. Однако Нукри Гальский в очередной раз незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире.

Сотрудники управления уголовного розыска Киева помешали его планам стать куратором преступных групп - и задержали его в Дарницком районе столицы.

«Сейчас «вора в законе» выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой в свою очередь подготовили документы об увеличении срока запрета въезда ему на территорию Украины до пяти лет», - добавил Крищенко.
ForUm

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