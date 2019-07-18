Главными причинами укрепления курса гривни к доллару с начала 2019 года стали внешняя конъюнктура и вложения нерезидентов в ОВГЗ. Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает РБК-Украина.

Смолий отметил, что с начала года наблюдалась благоприятная конъюнктура на внешних рынках для товаров украинского экспорта. Кроме того, наблюдался приток средств нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

«Это повлекло увеличение предложения валюты на рынке и, как следствие, укрепление гривни», - сказал он.

В то же время, отметил глава НБУ, политические процессы почти не влияют на курс гривни к доллару и парламентские выборы не должны повлиять.

«Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никаким образом не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня», - добавил Смолий.