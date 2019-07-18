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По меньшей мере 24 человека погибли из-за поджога студии для съемки аниме в японском городе Киото, сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Неизвестный мужчина ворвался в четверг утром в студию аниме в Киото Kyoto Animation Co и поджег неустановленную смесь. В результате пожара погибли по меньшей мере 24 человека, десятки были ранены», - говорится в сообщении.

При этом люди, которые в то время находились неподалеку от горящей студии, говорят, что слышали серию взрывов.

Как сообщает NHK со ссылкой на полицейских, на момент пожара в здании находились около 70 сотрудников студии.

41-летнего нападавшего, имя которого не указывается, задержали и госпитализировали с ожогами. По данным СМИ, он признал свою вину в совершении преступления.

Детали о мотивах нападавшего пока не раскрываются.

 
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