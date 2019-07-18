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На Волыни с 15 по 20 июля проходит традиционный летний фестиваль православной молодежи «Фавор». 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, тема фестиваля в этом году – «Христианство во время современных информационных технологий».

«Летний отдых православной молодежи, который происходит, в первую очередь, с духовной пользой и с целью духовного роста молодых верующих, является одним из важных направлений молодежного служения в нашей Церкви», – подчеркнули в епархии.

В этом году на фестиваль приехали более 100 юношей и девушек в возрасте от 15 до 35 лет. Участники имеют возможность не только отдохнуть на живописном берегу озера Тросное и завести новые знакомства, но и помолиться, принять участие в богослужениях, пообщаться в неформальной обстановке и со священниками Волынской епархии, которые трудятся на ниве молодежного служения, а также с приглашенными гостями. 

Особенностью программы фестиваля является ежедневное 20-минутное чтение Евангелия (богослужебное начало каждого фестивального дня) – участники записывают ключевые стихи и обсуждают прочитанное со священниками.

Спикер фестиваля, клирик Свято-Крестовоздвиженского храма поселка Колки протоиерей Михаил Анисимов, рассказал, что тема нынешнего фестиваля – «Христианство во время современных информационных технологий» – была выбрана неслучайно.

«Она касается тех вызовов, которые ставит современный мир перед молодежью, – пояснил отец Михаил. – В частности, хочется научить православных молодых людей уверенно давать ответ на непростые и порой провокационные вопросы, которые может поставить, к примеру, атеист».
ForUm

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