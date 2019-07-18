В польском городе Юзефув возле Варшавы в результате ДТП погиб гражданин Украины, сообщает Польское радио.
По данным полиции, украинский водитель за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим 27 тонн цемента.
«Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте», - сказали в местной полиции. Водитель цементовоза был трезвым, отметили в полиции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время