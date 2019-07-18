также в разделеПроисшествия
На Одесчине во двор пенсионерки бросили гранату 10
На Одесчине в ДТП погибли 4 человека, в том числе ребенок 18
На Ривненщине в карьере песком засыпало двоих детей 15
Сутки в ООС: 17 обстрелов, потерь нет 16
Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из гранатометов 21
На Донбассе умер наблюдатель СММ ОБСЕ 27
В оккупированном Крыму в детском лагере отравились более 50 детей 18
На Киевщине взрыв газа уничтожил жилой дом 37
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет 19
На Николаевщине нашли застреленным кандидата в нардепы 72
В Одессе на территории ракетного дивизиона подстрелили вора 22
Под Киевом парень стрелял в молодую пару, а затем покончил с собой 102
В Ривненской области на свадьбе отравились 39 человек 22
Вчера на Донбассе произошел бой, 1 военный погиб, 3 – ранены 48
В Варшаве в квартиру украинских строителей бросили «коктейль Молотова» 36
В Ривном во двор предпринимателя бросили гранату 24
В Белой Церкви хулиганы угнали авто патрульных 27
В Одессе на пляже произошел оползень 65

В польском городе Юзефув возле Варшавы в результате ДТП погиб гражданин Украины, сообщает Польское радио

По данным полиции, украинский водитель за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим 27 тонн цемента.

«Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте», - сказали в местной полиции. Водитель цементовоза был трезвым, отметили в полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
22
Теги