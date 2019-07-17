«Наши сердца с теми, кто потерял близких, и мы разделяем с ними их скорбь. Европейский Союз вновь подтверждает свою полную поддержку всем усилиям по установлению истины, правосудия и ответственности в интересах жертв и их близких родственников, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166», - говорится в документе.

В этом контексте ЕС приветствовал объявление Общей командой по расследованию трагедии (JIT) от 19 июня 2019 года относительно уголовного производства в отношении четырех человек, которое будет осуществлено в Нидерландах.

«ЕС призывает Россию принять ответственность и в полной мере сотрудничать с продолжающимся расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые будут осуществляться», - отмечает декларация ЕС.

Напомним, глава Международной следственной группы Вилберт Паулиссен заявил, что в деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели.

Также, СБУ установила и задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе. К тому же, служба безопасности Украины установила более 150 лиц, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит лайнер рейса MH17.