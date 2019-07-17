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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за решения суда Москвы продлить срок ареста для всех 24-х украинских военнопленных моряков.

«Содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом», - отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИД Украины напомнили, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и возвращения военных кораблей.

«Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной», — добавили в МИД.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 
ForUm

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