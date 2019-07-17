Президент Зеленский, который находится с рабочей поездкой в Николаевской области, предложил Мининфраструктуры в порядке эксперимента для налаживания регулярных рейсов направить в Николаевский аэропорт диспетчеров.
Об этом сообщает прессслужба главы государства.
«Президент поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барны, сколько нужно средств и какие сроки достройки, какой пассажиропоток. Руководитель аэропорта отметил, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период – для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков», - говорится в сообщении.
Президент особо подчеркнул, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств.
Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы – судебные дела в отношении фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.
Присутствующие журналисты и активисты призвали Президента помочь, чтобы было проведено расследование по использованию средств на ремонт аэродрома. Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией и тому подобное. «Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам?... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты», – обратился к присутствующим николаевским чиновникам Президент.
Напомним, во время рабочей поездки на Николаевщину Президент Владимир Зеленский предложил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение.
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