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В Службе безопасности Украины уточнили, что задержанный ранее подозреваемый в транспортировке российского Бука, сбившего на Донбассе рейс MH17, не является водителем тягача, перевозившего ЗРК «Бук».

Об этом заявила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская, передают Українські новини.

По ее словам, задержанный лишь принимал участие в транспортировке комплекса.

Речь идет о гражданах РФ Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове, а также гражданине Украины Леониде Харченко. Их объявили в международный розыск и выдали ордер на арест.

Согласно версии следствия, Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК «Бук» из Донецка в поселок Снежное, откуда была выпущена ракета, уничтожившая пассажирский лайнер.

Судебный процесс по этому делу начнется в марте 2020 года.

Крушение малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

В июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.
ForUm

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